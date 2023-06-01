中東情勢の悪化の影響が物価にあらわれ始めました。総務省の発表によりますと、3月の全国の消費者物価指数は、変動が大きい生鮮食品を除いた総合が、2025年の同じ月と比べて1.8％上昇しました。上昇は55カ月連続で、上昇幅は前の月から0.2ポイント拡大しています。原油価格が上昇する中、ガソリンの下落幅が縮小したほか、灯油は上昇に転じました。物価上昇の加速は5カ月ぶりで、総務省では「中東情勢悪化の影響が明らかに出ている