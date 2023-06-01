民放公式テレビ配信サービス「TVer（ティーバー）」は、2026年5月に活動を終了する人気グループ・嵐が過去に出演した名作ドラマを集めた特集「ARASHI Collection」Part2の配信を4月25日から開始する。 デビューから長きにわたって多くの人に寄り添い、時代を彩ってきた彼らの軌跡。嵐とともに笑い、涙し、成長してきた方々にとっても、それぞれの思い出がよみがえるラインナップだ。 「ありがと