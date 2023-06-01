【グラディウス（ファミコン版）】 1986年4月25日発売 1986年4月25日にKONAMIが発売したファミリーコンピュータ用ソフト「グラディウス」が、本日で40周年を迎えた。 本作は、自機のビックバイパーを十字キーとショット、パワーアップの2ボタンで操作し、1周全7ステージクリアを目指す横スクロールシューティングゲームで、前年に登場