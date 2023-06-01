【ポケットモンスター ぴょこぴょこメタモン】 4月25日 発売 価格：5,280円 対象年齢：3才～ タカラトミーは、ぬいぐるみ「ポケットモンスター ぴょこぴょこメタモン」を4月25日に発売する。価格は5,280円。 本商品は、「ポケットモンスター」シリーズのポケモン、メタモンをモチーフにした玩具。話しかけると、メタ