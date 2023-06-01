政府が正式な教科書として２０３０年度の小学校から順次導入を計画している「デジタル教科書」について、松本文部科学相は２４日の衆院文部科学委員会で、小学校４年生以下は完全デジタルの教科書使用を「認めることは適当ではない」との考えを示した。また、国語と社会、道徳の３教科については、学年を問わず「当面認めるべきではない」と述べた。文科省は、学習用端末などを用いて読む完全デジタルの教科書について、小学４