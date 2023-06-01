中東調査会研究主幹の斎藤正道氏、明海大教授の小谷哲男氏、元陸上自衛隊中部方面総監の山下裕貴氏が２４日、ＢＳ日テレの「深層ＮＥＷＳ」に出演し、米国とイランの戦闘終結の見通しについて議論した。斎藤氏はイランが今後、機雷の敷設を「ホルムズ海峡の管理権を米国や湾岸諸国から引き出すための道具として使う」と分析した。小谷氏は、米国が「イランの強硬派と穏健派の意見の統一に時間がかかる」と見ていることが停戦期