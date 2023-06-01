【GEO ゴールデンウィークSALE 2026】 4月25日～5月6日 開催 ゲオストアは、「GEO ゴールデンウィークSALE 2026」を全国のゲオショップやゲオオンラインストアで4月25日から5月6日まで開催する。 本セールでは、リユース品のゲーム機やスマートフォン、タブレット、PCを特別価格で販売。Nintendo Switch 2やプレイステーション