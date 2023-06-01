4月25日 記事更新 ゴールデンウィークが目前に迫ってきた4月下旬。この時期、各プラットフォームではさまざまなゲームのセールが開催されている。なかでもセール終了までの期間が短い注目作をいくつかピックアップし、紹介していきたい。 ニンテンドーeショップでは「月姫 -A piece of blue glass moon-」や「魔法使いの夜」などがセール中。デッキ構築型