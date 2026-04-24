アメリカの新興企業アンソロピックが開発した最新の生成AI「Claude Mythos」がサイバー攻撃に悪用される恐れが指摘されている問題などをめぐって、政府が日銀・メガバンクなどと会議を開き、対策を進めることで一致しました。【映像】片山大臣「AIを巡る戦いも勝ち抜かなくてはなりません」片山金融担当大臣「このAIを巡る戦いも勝ち抜かなくてはなりません。今後、作業部会を中心に迅速に検討を行ってまいりたいと思っています