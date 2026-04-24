アメリカ南部のオクラホマ州で竜巻が発生し、少なくとも10人がけがをしました。【映像】米・オクラホマで発生した竜巻（実際の様子）オクラホマ州で23日午前、発生した竜巻で、建物の屋根が相次いで吹き飛ばされ、電柱が倒壊するなどの被害が出ました。現地メディアによりますと、竜巻はおよそ40分間にわたって、猛威をふるい、これまでに少なくとも10人がけがをしました。また、オクラホマ州北部にあるアメリカ空軍基地も