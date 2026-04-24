オンライン会議ツール「Zoom」のロゴが自社のロゴと似ていて商標権を侵害されたとして、音響機器メーカーの「ズーム」がロゴの使用中止と損害賠償を求めた裁判で、東京地裁はきょう（24日）、Zoom社におよそ1億6600万円の賠償を命じる判決を言い渡しました。この裁判は、音響機器メーカーの「ズーム」が自社のロゴとオンライン会議ツール「Zoom」のロゴが酷似していて、商標権を侵害されたとして、ツールを手がけるZoom社にロゴの