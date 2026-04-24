松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は初日を終えた。オープニングの1Rを制したのは内野艶和（つやか、24＝福岡）。先日、香港で行われたトラックW杯の女子オムニアムで金メダルを獲得。2センターから外を伸び、世界の脚を見せつけた。「結構、緊張していたけど発走機についたらしっかり落ち着けました。周りを見ることを意識して走った。（手応えは）悪くないです。大会で金メダルを獲って、初日に1着。いい流れで