欧州サッカー連盟（UEFA）は24日、ベンフィカに所属するアルゼンチン代表MFジャンルカ・プレスティアーニに対し、6試合の出場停止処分を下したことを発表した。この件は、2月17日に行われたUEFAチャンピオンズリーグ（CL）ノックアウトフェーズ・プレーオフ・1stレグのベンフィカ対レアル・マドリード戦での事象によるもの。プレスティアーニがレアル・マドリードのブラジル代表FWヴィニシウス・ジュニオールに対して、人種差