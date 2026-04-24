7人組グループ・Travis Japanの宮近海斗が、24日放送の『A-Studio＋』に出演した。番組後半ではグループのリーダーでもある宮近についてメンバーにアンケート。その言葉に宮近が感極まる場面も見られた。【写真】神宮寺勇太との”絆”を明かした宮近海斗同期として苦楽をともにしてきた中村海人から「今だからこそ伝えたい感謝の言葉」として、「海斗にすごくプレッシャーをかけてしまっている、重荷を背負わせてしまっている