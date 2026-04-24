ロックバンド「Ｔ―ＢＯＬＡＮ」の公式サイトが２４日に更新され、この日の和歌山公演を見送ったことを報告。２５日の奈良公演も中止または延期にすると発表した。ボーカル・森友嵐士が体調不良で「出演が困難」になったという。バンドの公式Ｘ（旧ツイッター）では開演時刻の７分前に中止（延期）をアナウンスし、森友は自身のインスタグラムで直前の発表を謝罪した。公式サイトで「Ｔ−ＢＯＬＡＮＬＡＳＴＬＩＶＥＴＯ