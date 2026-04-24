松戸競輪場のG1「オールガールズクラシック」は初日を終えた。オープニングの1R。地元の伊沢茉那（29）が逃げて2着と見せ場をつくった。「二の脚を踏めないのが課題。地元だけど初のオールガールズで雰囲気が全然違っていて、緊張しっぱなしで寝られなかった。明日につながるレースができたし、今日はゆっくり寝られます」分かります、その緊張感。ゆっくり休んでください。