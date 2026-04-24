【モデルプレス＝2026/04/24】俳優の岡田将生が主演を務めるTBS系金曜ドラマ「田鎖ブラザーズ」（毎週金曜よる10時〜）の第2話が、24日に放送された。切りつけられた少女の正体が判明し、話題を呼んでいる。＜※ネタバレあり＞【写真】「田鎖ブラザーズ」回想シーンで切りつけられた少女の正体◆岡田将生主演「田鎖ブラザーズ」脚本・渡辺啓氏、プロデュース・新井順子氏が送る本格クライムサスペンス。30年前、何者かに両親を殺さ