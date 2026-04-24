２０日、杭州市臨平区の東湖街道老年学校でフラワーアレンジメントを学ぶ高齢者。（杭州＝新華社記者／徐碰）【新華社杭州4月24日】中国浙江省杭州市臨平区の東湖街道老年学校で20日夜、同区初の高齢者向け夜間学校「未央社」が開校した。フラワーアレンジメント、離乳食作り、美容と服装、栄養学、動画制作とライブ配信など特色ある講座を夕食後の時間帯に約1時間開講する。夜間学校は地元政府が推進する公共福祉事業で