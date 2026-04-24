Image: Sampson Wilcox 2025年5月19日の記事を編集して再掲載しています。物理と聞くと、難しそうって思いませんか？少なくとも私は難しそうな印象を抱いています。だから選択科目で物理か生物かを選ぶときに、迷わず生物を選択したんです。だって生物の方が眼に見えるものが多いし、想像しやすいから。物理ってそこに存在しているはずなのに見えないものを、理論やデータで理解するものだと