福岡県宗像市の大島沖で２０２４年１１月、海上自衛隊の掃海艇「うくしま」が火災を起こして隊員２人が死傷した事故で、海自は２４日、機械室の配管から漏れ出た発電機用燃料が高温の排気管に接触して発火したなどとする調査結果を発表した。配管の改修など再発防止策も併せて公表した。火災は１１月１０日午前９時４２分、うくしまが訓練に参加するため大島沖を航行中に発生した。当直中だった機械室担当の男性隊員（当時３３