「第６０回なにわ賞」が２４日、開幕した。井手良太（３８＝大阪）は２日目３Ｒ、５コースから３着。「レースに行く前は庄司（樹良々）さんの方が良さそうだったので、小坂さんにペラを見てもらったり整備士さんに相談して調整した。レースできるくらいにはなってる。劣勢だったのが中堅くらいにはなっているし上積みはできた」と機力底上げに成功した。直近２節連続で優出中。「今年に入っていい流れなのでこれを崩さないよう