ボートレース福岡の「日本モーターボート選手会長杯争奪戦」は２４日、準優勝戦を行った。安達裕樹（４３＝三重）は、１１Ｒで２コースから差しに構え、握った原田篤志と２位争い。２周１Ｍで原田を突き放し、優出切符をもぎ取った。「出足や回り足を中心に、変わらずいい足をしています。出足と回り足には◎を付けられる。行き足も悪くない。伸びは負ける人もいるけど、上位の次ぐらいはあるし、仕上がりには満足している」と