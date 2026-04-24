お笑いコンビ「爛々（らんらん）」の萌々と「丸亀じゃんご」の安場泰介が２４日、それぞれのＸで結婚したことを発表した。２人は連名で「この度、丸亀じゃんご安場と爛々萌々は結婚の運びとなりました」と報告。「これからは芸能の精進はもちろん、日々の散髪、日々の命の燃焼を怠らず、幸せな家庭を築いていきたいと思います」とそれぞれの芸風になぞらえてつづった。さらに、「未熟な２人ではございますが、今後もご指導、