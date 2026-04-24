福岡県警本部福岡県警は24日、大麻成分を含む植物片を所持したとして、麻薬取締法違反（所持）の疑いで20代男性を誤認逮捕したと発表した。逮捕は23日。試薬を使った簡易検査で陽性を示したため現行犯逮捕したが、正式鑑定では検出されず、釈放した。県警は「捜査手順に問題はなかったが、試薬の反応に加え、現場の状況を総合的に判断すべきだった」としている。県警によると、23日午後10時半ごろ、福岡県久留米市で職務質問