◇プロ野球セ・リーグDeNA2xー1巨人（4月24日、横浜スタジアム）2回にヒザに自打球を受けた巨人の大城卓三選手。当たった直後はグラウンドに倒れ込み、もん絶する様子が見られました。一度、ベンチに帰って、治療を受けた後、そのまま8回ウラに交代するまで、プレーを続けました。試合後にはアイシングをしたものの、少し右足を引きずるように歩いていました。「気合です。大丈夫です」と笑って見せた大城選手。一晩たってから、