◆ＮＰＢチャレンジカップＢＣ福島７―７巨人３軍＝引き分け＝（２４日・郡山開成山）巨人３軍は２４日、午後６時からＢＣ福島戦に臨むも７―７の引き分けで終わった。巨人の育成、クリスチャン・フェリス外野手は一時逆転の３ランを放つも、勝ちきれなかった。フェリスは「５番・左翼」でスタメン出場し、２―３の５回２死一、二塁から、一時逆転となる３ランを放った。「１つのボールに絞ってしっかりと振り切るようにコー