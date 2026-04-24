天皇、皇后両陛下は２４日、東京都千代田区で開かれた内閣府主催の「第２０回みどりの式典」に出席された。式典では、自然環境の保全や植物の研究、緑化推進運動で功績のあった個人や団体が表彰された。高市首相や衆参両院の議長ら三権の長も参列した。両陛下は式典後に受賞者らと懇談し、それぞれの活動をねぎらわれた。