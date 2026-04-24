天皇皇后両陛下は政府主催の「みどりの式典」に出席されました。天皇皇后両陛下は、24日午後、緑色を取り入れた装いで都内のホテルを訪れ、「みどりの式典」に出席されました。この式典では、自然保護などの研究や技術開発において顕著な功績があった人などが表彰されます。今年は遺伝解析などにより希少な植物の保全に貢献した京都大学の井鷺裕司名誉教授と、植物の受精メカニズムの解明をすすめた東京大学大学院の東山哲也教授が