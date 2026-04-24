◇セ・リーグDeNA2―1巨人（2026年4月24日横浜）巨人は今季初の延長戦の末、2度目のサヨナラ負けを喫した。田中将が6回2/3を8安打無失点と好投も、8回に3番手の大勢が追いつかれて延長戦に突入。1―1の11回に6番手の赤星が戸柱にサヨナラ打を許した。阿部監督は6投手で2失点につないだリレーに「負けはしましたけれど、いいゲームだったと思います」とねぎらい。好投した田中将を「粘って粘って、いいピッチングしてくれ