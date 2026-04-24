沖縄県名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し高校生らが死亡した事故をめぐり、文部科学省は、高校を運営する学校法人への現地調査を行いました。先月16日に名護市辺野古沖で小型船2隻が転覆し、船長の金井創さんと京都府の同志社国際高校2年生・武石知華さんが亡くなった事故を受け、文部科学省は24日、同志社国際高校を運営する学校法人同志社の現地調査をおこないました。調査は予定を1時間ほどオーバーして、4時間近くおこなわれ