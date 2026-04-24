ボートレースからつの「スポーツニッポン杯」は２４日、予選２日目が行われた。吉武真也（３２＝福岡）はここまで３走して６、４、６着と低空飛行。ただ、成績とは裏腹に肝心の舟足に関しては表情は明るい。初戦こそ「調整を失敗していた」と悔やんでいたが、２走目から「回して行ってすごく良くなった」と気配も一変。６着に敗れた２日目３Ｒ後も「タイムも出ているし、変わらず足はいいと思う。どちらかといえば伸びの方