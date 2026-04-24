◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜）巨人のトレイ・キャベッジ外野手が４回に４号ソロを放った。「２番・左翼」でスタメン出場。０―０で迎えた４回１死でカウント２―２からＤｅＮＡの先発・平良の直球を捉えて左翼席へ運ぶ４号ソロで先制点を奪った。「感触は非常によかったですし、その時だけですけど、チームの先制につなげることができてよかったです」と振り返った。キャベッジ