アメリカンフットボールの日本一を決める５月のライスボウルで、通算８度の優勝を誇るＸリーグ所属の富士通フロンティアーズが２４日、２０２６年から新設されるＸリーグプレミア（最上位カテゴリー）のレギュラーシーズン開幕に伴い、川崎市の福田紀彦市長を表敬訪問した。山本洋ＨＣ、大久保壮哉キャプテンらが「かわさきスポーツパートナ」の一員として訪問。大久保キャプテンは「今年、何としても日本一を取りに行くという