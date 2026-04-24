◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２Ｘ―１巨人＝延長１１回＝（２４日・横浜スタジアム）ＤｅＮＡの戸柱恭孝がプロ１１年目で初めてのサヨナラ打を放った。１―１の延長１１回１死一、二塁。赤星の直球をはじき返した。ライナー性の打球は中堅手の頭上を越える決勝の二塁打。ナインから手荒い祝福を受けると「センター松本君の動きが良かったので、取られるかもと思ったんですけど、抜けてくれて良かったったです。みんながすご