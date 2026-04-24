◆ＪＥＲＡセ・リーグＤｅＮＡ２×―１巨人（２４日・横浜）巨人の浦田俊輔内野手が「８番・二塁」で出場。チームは敗れたがマルチ安打に、守備でも躍動した。打っては３回に１死から中前安打を放ってチーム初安打を放つなどマルチ。阿部監督から助言をもらって打撃フォームを試行錯誤していたが「今日打ったフォームが一番しっくりきているかなと思った。阿部監督に言われてからずっと試行錯誤して今日のフォームにたどりつ