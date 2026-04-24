アイドルグループ「＝ＬＯＶＥ」の大谷映美里が、カラーチェンジした新ヘアを公開した。大谷は２４日、自身のインスタグラムを更新。「イメチェン新衣装たちに似合うかなーって赤髪にしてみたよ」と記し、ブラウンだったヘアを赤く染め、エクステもつけた“イメチェン”ショットをアップ。「ここまで赤いのは初めてかもエクステもつけていただいて久しぶりの超ロング！新鮮でお気に入り似合ってますか〜？」とつづっ