◇明治安田J1百年構想リーグ第12節鹿島1―0柏（2026年4月24日三協フロンテア柏スタジアム）FW鈴木優磨の20代ラスト弾で、鹿島が今季10勝目に到達した。前半終了間際、ドリブルでゴール前に進入したDF濃野のパスを、倒れながら右足で流し込んだ。2試合ぶりの今季6点目が決勝点となり「追加点を取れなかったのは課題ですけど、いい攻撃もいくつかつくれた」とうなずいた。26日に30歳の誕生日を迎える。「いい年かなと感じ