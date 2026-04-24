幼い頃、親を無条件に「すごい人」だと思っていた人もいるのではないでしょうか。大きくなったら自分も親のようになる。尊敬の念は目標に変わり、「自分の親」が人生の指針となる人もいるでしょう。ただ……その指針はあくまで「当時」のものだということを分かった上で……のお話ですが……。第16話気が付いて良かった！【編集部コメント】キャーー！お母さん、とうとう……ですか（汗）。でもお父さんが勘違いしたまま夫婦と