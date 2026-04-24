「野上の動機は復讐だ。真に野上を逮捕できるのか？」と、弟の稔（染谷将太）が兄の真（岡田将生）に問う。それは、ふたりが同じ怒りを抱えているからこそ生まれるものだ。もし両親の命を奪った犯人が、何もなかったかのように笑っていたら、兄弟は迷わず復讐する側になるのだろう。 参考：『田鎖ブラザーズ』第1話から伏線だらけ？新井順子P作品に共通する“加害者と被害者”の先 金曜ドラマ『田鎖ブラザーズ