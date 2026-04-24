＜シェブロン選手権初日◇23日◇メモリアル・パークGC（テキサス州）◇6811ヤード・パー72＞日本勢15人が出場する今季メジャー初戦は、第2ラウンドが進行している。【写真】ほとんどプール？これが新コースに用意された池です初日を1オーバー・59位で終えた前年覇者・西郷真央の、巻き返しへの2日目が始まった。単独首位に立ったネリー・コルダと、リリア・ヴ（ともに米国）という歴代女王3人組で、日本時間午後10時39分に1番