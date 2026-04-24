「SUPEREIGHT」横山裕（44）が24日、文化放送「SUPEREIGHT横山裕の近況ですけども」（後6・30）に生出演し、亡き母との思い出を語った。「関ジャニ∞」として関西で結成され、その後、全国区の人気を獲得していった。東京にも進出したが、当初は生活にも苦しむほどだったという。そんな中、東京での初めての仕事が決まった。横山は「めちゃくちゃ覚えてるなあ」と振り返った。「おかんが新大阪まで送ってくれて、1万円を