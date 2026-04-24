テレビ東京系ドラマ「刑事、ふりだしに戻る」の第２話が、２４日に放送された。主人公の刑事・百武誠（濱田岳）が１０年前にタイムリープして、２度目の人生で数々の事件捜査をやり直すサスペンス。第１話で過去に戻って、事件に巻き込まれ命を落とした元恋人の佐伯美咲（石井杏奈）に再会。当時は面識がなかった美咲を、急に抱きしめてしまう展開となった。第２話では百武が署内で、警察担当の新聞記者でもある美咲と、記者