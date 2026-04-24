【新華社長沙4月24日】「世界図書・著作権デー（世界本の日）」に当たる23日、中国湖南省長沙市の「楽之書店」橘子洲店で読書サロンが開かれた。写真展や講演会、本のシェア活動などを通じ、読書を個人の楽しみから地域全体の体験へと発展させた。（記者/艾碰君、明星）