道で食べるの！？▶▶この作品を最初から読む子どもの頃に日本のアニメに夢中になり、2003年に初来日したスウェーデン人漫画家のオーサ・イェークストロムさん。2011年には移住を果たし、日本での暮らしをスタートさせました。現在はスウェーデンに住みながら、SNSなどで発信を続けています。実際に暮らしてみると、日本人の言葉づかいや仕草、電車やコンビニの便利さまで、すべてが驚きの連続だったそう。そんな「日本