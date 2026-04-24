マドリード・オープン 大会期間：2026年4月21日～2026年5月3日 開催地：スペイン マドリード コート：クレー（赤土） 結果：[エレナ ガブリエル ルーズ] 1 - 2 [エレーナ リバキナ] 試合の詳細データはこちら≫ マドリード・オープン第4日がスペイン マドリードで行われ、女子シングルス2回戦で、エレナ ガブリエル ルーズと第2シード