2026年4月23日、アニメ化が決定している「鉄鍋のジャン！」のキャラクターPVが公開され、中国のネットユーザーから注目を集めている。「鉄鍋のジャン！」は西条真二氏の漫画が原作。「週刊少年チャンピオン」で1995〜2000年に連載後、続編として06〜08年に「鉄鍋のジャン！R頂上作戦」、17〜20年に「鉄鍋のジャン！！ 2nd」が連載された。シリーズ累計発行部数は1000万部を超えている。物語は、かつて「中華の覇王」と呼ばれた伝説