【ワシントン＝阿部真司】米軍制服組トップのダン・ケイン統合参謀本部議長は２４日の記者会見で、ホルムズ海峡で「これまでにイランが５隻の商船を攻撃し、うち２隻を拿捕（だほ）した」と明らかにした。「イランは船舶への攻撃を通じて紛争を拡大しようとしている」との認識も示した。イランの精鋭軍事組織「革命防衛隊」は２２日、ホルムズ海峡付近でイスラエルの関係船１隻を含む２隻を拿捕したと発表している。