違法なオンラインカジノ利用の防止策を検討する総務省の有識者会議は２４日、取りまとめに向けた報告書案を大筋で了承した。利用者によるカジノサイトへの接続を強制的に遮断する「ブロッキング」について、有効性を認め、実施も排除せずに検討すべきだとした。ただし、実施の是非の最終的な判断は今後の検討に委ねた。会議ではブロッキング導入の是非が最大の焦点となった。実施にあたり、〈１〉必要性や有効性〈２〉導入で得