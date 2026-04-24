「オリックス３-２日本ハム」（２４日、京セラドーム大阪）日本ハムは逆転負けで２連敗を喫し、借金２となった。先発の伊藤は８回３失点も完投負け。六回まで快調に飛ばしたが、七回に太田の中越え適時二塁打とシーモアの右越え２ランで一気に逆転を許し「もったいないなと。いつも点数をもらっている分、あの１点でなんとかっていうのはありましたけど。そこそこ悔しいですね」と唇をかんだ。それでも、見逃しで三振４つ