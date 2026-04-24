米プロバスケットボールＮＢＡマイアミ・ヒートで２０１２、１３年にＮＢＡ２連覇を果たしたクリス・ボッシュ氏が２４日、都内で「ＮＢＡＨｏｕｓｅＪａｐａｎ２０２６ＰｒｅｓｅｎｔｅｄｂｙＰｒｉｍｅ」の先行内覧会に登場。盟友との思い出を振り返った。イベントでは、ボッシュ氏と１１年のＮＢＡファイナルで対戦し、ダラス・マーベリックスを初優勝に導いたダーク・ノビツキー氏のビデオレターが放映された。